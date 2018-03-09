Шайба и передача Дадонова помогли "Флориде" разгромить "Монреаль"

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Монреаль" - 5:0. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов забросил одну из шайб и сделал результативную передачу за 14 минут на площадке. Максим Мамин отыграл 11 минут 41 секунду.

В составе "Канадинес" на лед выходили нападающий Никита Щербак и защитник Ринат Валиев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Монреаль" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Юбердо - 21 (бол., Трочек, ДАДОНОВ), 16:16 - 1:0. Бьюгстад - 15 (Барков, Яндл), 21:41 - 2:0. Хэйли - 3 (Маккензи), 22:44 - 3:0. ДАДОНОВ - 21 (Яндл, Барков), 41:23 - 4:0. Трочек - 26 (мен., Яндл), 54:56 - 5:0.

Вратари: Луонго - Линдгрен.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 32 (12+12+8) - 40 (10+17+13).

Наши: Дадонов (14:07/3/2), Мамин (11:41/1/0) - Валиев (6:55/1/0), Щербак (13:30/1/0).

9 марта. Майами. BB&T Center.