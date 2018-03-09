Шайба и передача Дадонова помогли "Флориде" разгромить "Монреаль"

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Монреаль" - 5:0. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов забросил одну из шайб и сделал результативную передачу за 14 минут на площадке. Максим Мамин отыграл 11 минут 41 секунду.
В составе "Канадинес" на лед выходили нападающий Никита Щербак и защитник Ринат Валиев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Монреаль" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Юбердо - 21 (бол., Трочек, ДАДОНОВ), 16:16 - 1:0. Бьюгстад - 15 (Барков, Яндл), 21:41 - 2:0. Хэйли - 3 (Маккензи), 22:44 - 3:0. ДАДОНОВ - 21 (Яндл, Барков), 41:23 - 4:0. Трочек - 26 (мен., Яндл), 54:56 - 5:0.
Вратари: Луонго - Линдгрен.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 32 (12+12+8) - 40 (10+17+13).
Наши: Дадонов (14:07/3/2), Мамин (11:41/1/0) - Валиев (6:55/1/0), Щербак (13:30/1/0).
9 марта. Майами. BB&T Center.
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Монреаль Канадиенс
- Евгений Дадонов
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Никита Щербак
- Ринат Валиев
Марио66
Забавно наблюдать за тем, как из "какого чёрта нонейму Баркову дают контракт больше самого Кучерова", эти же самые люди начинают петь финну дифирамбы. Дадоныч никак творит чудеса, занижания либо ценник в чужих глазах, либо ожидания.
08:00
redgy
что то мало времени у дадонова.. как у щербака.. а флорида прямо мчит в плов! надеюсь они с коламбусом отцепят джерси
07:39