Шайба Анисимова принесла "Чикаго" победу над "Монреалем"

"Монреаль" проиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:3. В составе "Блэкхокс" заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артем Анисимов. Форвард провел на льду 15 минут 16 секунд и дважды бросил в створ ворот.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Чикаго" - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Плеканец - 1, 1:15 - 1:0. Дебринкэт - 1 (Шарп), 17:53 - 1:1. Саад - 5 (Тэйвз, Паник), 18:12 - 1:2. АНИСИМОВ - 1 (бол., Дебринкэт, Фрэнсон), 30:44 - 1:3.

Вратари: Прайс (57:33) - Кроуфорд.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 42 (16+10+16) - 25 (7+12+6).

Наши: - - Анисимов (15:16/2/-1)

11 октября. Монреаль. Centre Bell.