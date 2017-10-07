Сэм Беннетт: "Ягр дает мне советы, и они очень много для меня значат"

Форвард "Калгари" Сэм Беннетт, работавший на тренировке в звене с Крисом Верстигом и новичком команды Яромиром Ягром, считает, что он рад играть с 45-летним чехом. Также он отметил, что доволен своим звеном.

- Из нас может получиться неплохая тройка, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беннетта. - Мои партнеры очень техничны. Я могу действовать на скорости, а они в глубине зоны. Должно неплохо получиться. Я рад, что могу тренироваться с Ягром. Надеюсь, что вскоре мы сыграем вместе. Настоящая легенда лиги дает мне советы, и они очень много для меня значат. Он уже очень давно играет в НХЛ и опыта у него больше, чем у кого-либо еще. Конечно, я очень хочу воспользоваться таким шансом.