"Сан-Хосе" разгромил "Эдмонтон"

"Сан-Хосе" выиграл у "Эдмонтона" (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили Эвандер Кейн и Йоонас Донской. "Сан-Хосе" набрал 57 очков и идет третьим на Западе. У "Эдмонтона" 43 очка и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)

Голы: Кейн - 15 (Хертл, Э. Карлссон), 6:37 - 1:0. Серенсен - 8 (буллит), 12:57 - 2:0. Чейссон - 17 (бол., Макдэвид, Нерс), 14:35 - 2:1. Донской - 12 (Хед, Гудроу), 15:24 - 3:1. Кейн - 16 (Бернс, Майер), 26:32 - 4:1. Лучич - 2 (Ньюджент-Хопкинс, Пульюярви), 30:18 - 4:2. Бернс - 8 (бол., Э. Карлссон, Майер), 35:37 - 5:2. Торнтон - 8 (Диллон, Радил), 41:04 - 6:2. Донской - 13 (Кейн, Э. Карлссон), 50:44 - 7:2.

Вратари: Делл - Тэлбот (Коскинен, 27:54).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (12+11+13) - 22 (7+10+5).

9 января. Сан-Хосе. SAP Center.

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