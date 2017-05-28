12:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ринне и Малкин - главные претенденты на титул MVP Кубка Стэнли по опросу экспертов

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Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин является одним из главных претендентов на титул самого ценного игрока Кубка Стэнли-2017. Из 12 опрошенных экспертов трое отдали ему первое место, а в общей сложности он набрал 24 очка. На счету Малкина в плей-офф НХЛ-2017 24 (7+17) очка, "Пингвинз" вышел в финал, где сыграет с "Нэшвиллом".

Выиграл опрос вратарь "Предаторз" Пекка Ринне, набравший 32 балла (8 первых мест). Тройку лидеров замкнул Эрик Карлссон из "Оттавы", которому один человек отдал первое место.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Кааак? Малкин?! При живом-то Сиде?! Сейчас Индисс вам устроит, экспертишки.

12:59