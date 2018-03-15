Римсдайк, Зибанеджад и Клефбом – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд игрового дня. Лучшим признан нападающий "Торонто" Джеймс ван Римсдайк, оформивший хет-трик во встрече против "Далласа" (6:5 Б).

Второй звездой дня стал форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад, который забросил две шайбы в ворота "Питтсбурга" (4:3 ОТ). Игрок сравнял счет на последних минутах игры, а потом забил победный гол в овертайме.

Тройку лучших замыкает защитник "Эдмонтона" Оскар Клефбом, набравший 2 (1+1) очка в игре с "Сан-Хосе" (3:4 ОТ).