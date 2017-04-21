23:03 21 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Рене Фазель: "У нас двери всегда открыты для игроков НХЛ. Мы готовы ждать"

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Президент ИИХФ Рене Фазель надеется, что НХЛ может изменить свою позицию по поводу участия игроков на Олимпийских играх-2018 после завершения Кубка Стэнли. Напомним, что в 6 апреля НХЛ объявила о том, что хоккеисты заокеанской лиги не примут участия в Олимпиаде.

– Новостей пока нет, мы находимся в диалоге с профсоюзом игроков НХЛ, – цитирует ТАСС Фазеля. – Как я раньше говорил, у нас двери всегда открыты для игроков НХЛ, мы готовы ждать. Думаю, что чего-то стоит ожидать после окончания плей-офф НХЛ.

Отметим, что ранее комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что лига не планирует отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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skua

А как же грозные слова о дедлайне в конце апреля ?

23:15 21 апреля