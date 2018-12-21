Проворов толкнул арбитра и был наказан 10-минутным штрафом

Российский защитник "Филадельфия" Иван Проворов отметился удалением в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (2:1). Он был наказан 10-минутным штрафом за толчок арбитра.

В текущем сезоне Проворов провел 33 матча, забросил три шайбы и отдал восемь передач. Его показатель полезности "-6",

Напомним, что "Флайерз" одержали вторую победу подряд, "Предаторз" потерпели третье поражение кряду.

Why Provorov got a 10-minute misconduct. pic.twitter.com/5pF8QBypIP – Broad Street Hockey (@BroadStHockey) 21 декабря 2018 г.

Все о НХЛ – здесь.