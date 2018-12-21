08:25 | Хоккей — НХЛ

Проворов толкнул арбитра и был наказан 10-минутным штрафом

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Российский защитник "Филадельфия" Иван Проворов отметился удалением в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (2:1). Он был наказан 10-минутным штрафом за толчок арбитра.

В текущем сезоне Проворов провел 33 матча, забросил три шайбы и отдал восемь передач. Его показатель полезности "-6",

Напомним, что "Флайерз" одержали вторую победу подряд, "Предаторз" потерпели третье поражение кряду.

 

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