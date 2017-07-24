17:36 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" подписал шестилетний контракт с Дюмулином

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"Питтсбург" подписал новый шестилетний контракт с защитником Брайаном Дюмулином, информирует пресс-служба клуба. Зарплата 25-летнего игрока составит 4,1 миллиона долларов в год. Ранее стороны не могли договориться по поводу финансовой стороны вопроса.

Дюмулин рассчитывал, что его зарплата составит 4,35 миллиона долларов, тогда как руководство "Пингвинов" было не готово предложить ему более 1,95 миллиона.

Дюмулин выступает за "Питтсбург" с 2013 года. В предыдущем сезоне на его счету 15 (1+14) очков в 70 матчах. В плей-офф защитник провел 25 матчей, набрав 6 (1+5) баллов за результативность.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Easycure

ну так себе контракт. надо было еще поторговаться . 3.5 былоб более адекватной ценой.

17:52