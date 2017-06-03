09:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пи. Кей. Суббан: "Продолжаю верить в победу "Нэшвилла"


Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан в преддверии третьего матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (0-2) подчеркнул, что продолжает верить в победу своей команды. 28-летний канадец не собирается отказываться от слов, сказанных ранее.

- Дело не во мне, дело в команде, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Суббана. - Я что-то сказал о команде. Кого-то мои слова зацепили, и этот кто-то захотел поговорить обо мне. Хорошо.

На самом деле интервью тут дают человек пятнадцать. И совсем необязательно цитировать меня. Но если вам так угодно - вперед! Мне все равно. Я сказал, что мы выиграем. И я в это верю.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/subban-not-backing-down-on-game-3-prediction/c-289750686

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий