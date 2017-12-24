Передача Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" на выезде обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отыграл 11 минут 41 секунду, за которые нанес один бросок по воротам и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Торонто" - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Нюландер - 7 (Мэттьюс, Райлли), 17:14 - 0:1. Хэйнси - 3 (бол., Райлли, Марнер), 20:50 - 0:2. Веси - 8, 22:37 - 1:2. Мэттьюс - 14 (Хаймэн, Нюландер), 31:22 - 1:3. Миллер - 7 (БУЧНЕВИЧ, Крайдер), 51:25 - 2:3.

Вратари: Лундквист (58:50) - Андерсен.

Штраф: 16 - 10.

Броски: 32 (11+9+12) - 37 (10+13+14).

Наши: Бучневич (11:41/1/1) - -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden.