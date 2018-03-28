08:24 | Хоккей — НХЛ

Панарин в первых трех сезонах повторил достижение Малкина и Овечкина по очкам

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Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3). Он довел свой бомбардирский счет до 71 (26+45) очка.

Таким образом, Панарин набирал более 70 очков в каждом из первых трех сезонов в НХЛ. Он стал пятым россиянином, которому это удалось. До Панарина 70+ в первых трех сезонах набирали Сергей Макаров, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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mokeyd

удручающее качество статей ((

09:44

Vasek

"Год у него был, три за побег, пять за детсад..." Как-то так, кмк

09:40

Vit367

Не, просто это статья из будущего. К журналистам-статистикам СЭ нечаянно попал в руки альманах, привезенный Марти МакФлаем)). А они и спалились.))

09:30

AndersenRUS

Эх, а ведь только недавно колдера получил, а уже 5 сезонов прошло. Как быстро летит время :)

09:22

Romka3101

Щщщщука,на...Какие 5 сезонов????

08:48

Идриси

Да, маразм крепчает...

08:31

Dzhan1328

Прикольно,а я то думал Панарин всего третий год в НХЛ играет.

08:29

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