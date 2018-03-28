Панарин в первых трех сезонах повторил достижение Малкина и Овечкина по очкам

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3). Он довел свой бомбардирский счет до 71 (26+45) очка.

Таким образом, Панарин набирал более 70 очков в каждом из первых трех сезонов в НХЛ. Он стал пятым россиянином, которому это удалось. До Панарина 70+ в первых трех сезонах набирали Сергей Макаров, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.