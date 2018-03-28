Панарин в первых трех сезонах повторил достижение Малкина и Овечкина по очкам

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:3). Он довел свой бомбардирский счет до 71 (26+45) очка.
Таким образом, Панарин набирал более 70 очков в каждом из первых трех сезонов в НХЛ. Он стал пятым россиянином, которому это удалось. До Панарина 70+ в первых трех сезонах набирали Сергей Макаров, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.
- Александр Овечкин
- Сергей Федоров (хоккей)
- Евгений Малкин
- Коламбус Блю Джэкетс
- НХЛ
- Сергей Макаров (хоккей)
- Эдмонтон Ойлерз
- Артемий Панарин
Материалы других СМИ
mokeyd
удручающее качество статей ((
09:44
Vasek
"Год у него был, три за побег, пять за детсад..." Как-то так, кмк
09:40
Vit367
Не, просто это статья из будущего. К журналистам-статистикам СЭ нечаянно попал в руки альманах, привезенный Марти МакФлаем)). А они и спалились.))
09:30
AndersenRUS
Эх, а ведь только недавно колдера получил, а уже 5 сезонов прошло. Как быстро летит время :)
09:22
Romka3101
Щщщщука,на...Какие 5 сезонов????
08:48
Идриси
Да, маразм крепчает...
08:31
Dzhan1328
Прикольно,а я то думал Панарин всего третий год в НХЛ играет.
08:29