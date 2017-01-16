Никлас Бэкстрем: "Задача "Вашингтона" – плей-офф, о победной серии мы не задумываемся"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (5:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Шведский форвард подчеркнул: в команде не обращают внимания на победную серию. "Кэпиталз" выигрывает девятую встречу кряду.

– Честно говоря, мы особо об этом не думаем, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бэкстрема. – Наша задача – выйти в плей-офф, поэтому стараемся побеждать в каждой игре. Сейчас "Вашингтон" показывает отличный хоккей. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.