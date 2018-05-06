Никита Зайцев: "Ламорелло - честный и правильный человек"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев выразил уважение экс-генменеджеру "кленовых листьев" Лу Ламорелло. Функционер покинул свой пост 30 апреля 2018 года.

– Год назад перед самым плей-офф вы получили сотрясение. Сейчас проблем нет?

– Да, все в порядке. Странный вопрос.

– Никиту Сошникова в Торонто лечили неправильно.

– Не знаю, мне кажется, что тут от человека многое зависит. От его организма. Мы же с Никитой разные.

– В системе клуба вообще не осталось ни одного русского, кроме вас.

– Так бывает. Жаль, что Никита ушел. Он классный парень, но в клубе решения принимают не хоккеисты, а другие люди. Я не думаю, что здесь стоит искать какой-то скрытый смысл. Никита перешел в "Сент-Луис". Рината Валиева тоже обменяли, но он и не был в первой команде.

– В клубе поменялся генеральный менеджер. Лу Ламорелло приглашал вас в клуб, а теперь его нет.

– Очень честный и правильный человек. Я испытываю по отношению к нему большое уважение.

– Он ведь представитель старой школы. Не любит всякие затемненные визоры, вам что-то запретил везти из России.

– Клюшки желтого цвета. Но, в принципе, я ими и не собирался играть. Ну да, Лу такой. И это в нем ценили больше всего. Я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что мне повезло с ним работать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)