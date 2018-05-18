Никита Сошников: "Есть варианты и в КХЛ, и в НХЛ"

Нападающий сборной России и "Сент-Луиса" Никита Сошников заявил, что не будет торопиться с выбором клуба на следующий сезон. Летом форвард получит статус свободного агента. Ранее Сошников заявлял, что определится со своим будущим после чемпионата мира.

- Вы хотите, чтобы я прямо сегодня все решил? Я буду ждать, смотреть. Увидим попозже, пока ничего не могу сказать, - цитирует "РИА Новости" Сошникова. - До июля есть разные возможности. Надо смотреть, я не знаю, как все будет развиваться. Торопиться я точно не буду. У меня есть возможность подписать и там, и в России. Буду смотреть что да как, рассуждать.

Для меня деньги – не главное. Главное развиваться как хоккеисту, иметь такую возможность. Быть в основе в первую очередь. А дальше все зависит от тебя. Есть много примеров, когда люди приходили с драфта отказов и забивали по 30 голов за сезон.