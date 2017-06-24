Никита Гусев: "Шанс начать сезон в "Вегасе" минимален"

Нападающий СКА Никита Гусев признался, что пока не принял решение о переезде в НХЛ. При этом права на него получил новый клуб лиги "Вегас".

– Начнем с самого главного. Есть ли шанс, что вы не вернетесь в Россию и начнете сезон в НХЛ?

– Если такой шанс и есть, то очень минимальный. Я постараюсь объяснить. Во-первых, у меня действующий контракт с питерским клубом и вряд ли удастся договориться со СКА о его расторжении.

– Можно выкупить.

– Сейчас это не так просто. Да и стоит ли мне это делать? Все-таки впереди Олимпийские игры, и у меня отличный шанс сыграть на этом турнире. Так что я следующий сезон проведу в КХЛ.

– Есть и еще какие-то причины?

– Да. Допустим, если я приеду в НХЛ в следующем сезоне, то получу контракт новичка, где все завязано на бонусах. Если я приеду в НХЛ после 28 лет, то смогу подписать более выгодный контракт и выбирать клуб. Но это размышления. На самом деле, я еще ничего не решил.

– Генеральный менеджер "Тампы" Стив Айзерман сказал, что меняет права на вас из-за того, что вы не собираетесь в НХЛ.

– Мне бы не хотелось это комментировать, так как мне передали совсем другие слова Айзермана. И там совершенно иной смысл, в отличие от того, что мы прочитали в новостях. Кому верить в этой ситуации?

– Мне.

– То есть прокомментировать то, что написано в СМИ? Нет, я хочу сыграть в НХЛ – но повторюсь, не все так просто. У меня другие данные о том, почему права на меня отдали "Вегасу".

– Вы встречались с руководством нового клуба?

– Планирую, что такая встреча произойдет после 26 июня. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Никиты Гусева – в ближайшее время в "СЭ"