НХЛ предупредила Маршана, что будет наказывать его за лизание соперников

Вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл провел разговор с форвардом "Бостона" Брэдом Маршаном и генеральным менеджером клуба Доном Суини. Чиновник заявил, что лига считает поведение игрока недопустимым.

Хоккеист "Бостона" лизнул нападающего "Тампы" Райана Кэллахэна во время четвертого матча 1/4 финала Кубка Стэнли (3:4 ОТ, 1-3). Представитель НХЛ заявил, что в следующий раз аналогичное поведение будет уже считаться дисциплинарным поступком, за что последует наказание.

Маршан лизнул соперника во время стычки. Видео //

Маршан - про очередное лизание соперников: "Ничего особенного" //

Райан Кэллахэн: "Маршан все равно что плюнул мне в лицо" //

Маршан объяснил, почему лизнул форварда "Тампы"