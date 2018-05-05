22:01 | Хоккей — НХЛ

НХЛ предупредила Маршана, что будет наказывать его за лизание соперников

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Вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл провел разговор с форвардом "Бостона" Брэдом Маршаном и генеральным менеджером клуба Доном Суини. Чиновник заявил, что лига считает поведение игрока недопустимым.

Хоккеист "Бостона" лизнул нападающего "Тампы" Райана Кэллахэна во время четвертого матча 1/4 финала Кубка Стэнли (3:4 ОТ, 1-3). Представитель НХЛ заявил, что в следующий раз аналогичное поведение будет уже считаться дисциплинарным поступком, за что последует наказание.

Маршан лизнул соперника во время стычки. Видео //  
Маршан - про очередное лизание соперников: "Ничего особенного" // 
Райан Кэллахэн: "Маршан все равно что плюнул мне в лицо" // 
Маршан объяснил, почему лизнул форварда "Тампы"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igogohruhru

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