"Нэшвилл" победил "Эдмонтон", "Вегас" обыграл "Анахайм"

"Нэшвилл" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. По шайбе в этой встрече забросили Виктор Арвидссон, Пи-Кей Суббан и Роман Йоси. "Предаторз" одержали пятую победу подряд и лидируют в Западной конференции.

"Вегас" на своей площадке обыграл "Анахайм" - 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Нэшвилл" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Суббан - 2 (мен., Сиссонс, Экхольм), 33:14 - 0:1. Арвидссон - 4 (Бонино, Экхольм), 34:42 - 0:2. Йоси - 2 (п.в.), 59:07 - 0:3.

Вратари: Тэлбот (57:00 - 57:56, 58:17 - 59:07) - Сарос.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 31 (4+9+18) - 28 (7+11+10).

21 октября. Эдмонтон. Rogers Place.

"Вегас" - "Анахайм" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Карлссон - 2 (бол., Маршессо, Хант), 19:46 - 1:0. Ривз - 1 (Холден, Икин), 29:04 - 2:0. Стрит - 3 (Фаулер, Гецлаф), 41:24 - 2:1. Маршессо - 5 (п.в., Смит), 59:43 - 3:1.

Вратари: Флери - Гибсон (58:39 - 59:43).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 45 (15+13+17) - 18 (3+6+9).

21 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.