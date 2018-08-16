Набокова включат в Зал славы спорта Сан-Хосе

Евгений Набоков будет включен в Зал спортивной славы Сан-Хосе, сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ. Он удостоился такой чести за выступления в составе "Сан-Хосе Шаркс".

Церемония пройдет 14 ноября на арене SAP Center в Сан-Хосе. Набоков станет пятым членом хоккейной команды, удостоенным этой чести. Ранее в Зал славы попали первый владелец клуба Джордж Ганд III (2008), вратарь Артур Ирбе (2010), нападающий Оуэн Нолан (2014) и генеральный менеджер Дуг Уилсон (2016).

Россиянин по-прежнему удерживает все основные вратарские рекорды "Сан-Хосе", в том числе по сыгранным матчам (563), победам (293) и шатаутам (50). Россиянин завершил карьеру на 18-м месте в истории НХЛ по победам (353), 17-м месте по шатаутам (59) и 25-м по сыгранным матчам (697).

43-летний экс-хоккеист выступал в составе "Сан-Хосе", "Айлендерс" и "Тампы-Бэй". Его итоговая статистика составила 353-227-29-71 при 2,44 в среднем пропущенных гола, 91,1% сэйвов и 59 шатаутах.