"Монреаль" поздравил Емелина с днем рождения

Сегодня празднует свой день рождения защитник "Монреаля" Алексей Емелин. Хоккеисту исполняется 31 год. Клуб в официальном "Твиттере" поздравил своего игрока с праздником.

Россиянин играет за канадский клуб с 2012 года. В минувшем сезоне он записал на свой счет 10 (2+8) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился голом в двух встречах плей-офф. Всего в лиге Емелин провел 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка.