"Монреаль" одолел "Детройт" в овертайме, Нестеров оформил ассистентский дубль

"Монреаль" одолел "Детройт" в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Российский защитник "Канадиенс" Никита Нестеров сделал две результативные передачи.

В параллельной встрече "Флорида" нанесла поражение "Баффало" – 3:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Монреаль" – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Нильсен - 17 (Хелм), 10:44 - 1:0. Болье - 4 (бол., Байрон, Галлахер), 24:19 - 1:1. Ларкин - 17 (Татар, Лорито), 32:51 - 2:1. Лехконен - 18 (НЕСТЕРОВ), 38:30 - 2:2. Гальченюк - 17 (НЕСТЕРОВ), 61:42 - 2:3.

Вратари: Мразек - Линдгрен.

Штраф: 2 - 0.

Броски: 27 (13+7+6+1) - 30 (10+11+5+4).

Наши: – – Нестеров (17:35/2/0), Сергачев (17:13/0/0).

Детройт. Joe Louis Arena.

"Флорида" – "Баффало" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бьюгстад - 7 (Ванек, Смит), 27:45 - 1:0. Юбердо - 9 (бол., Ягр), 37:03 - 2:0. Юбердо - 10 (Ягр), 45:55 - 3:0.

Вратари: Раймер - Ленер.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 37 (11+11+15) - 30 (10+13+7).

Наши: – – Куликов (21:52/1/0)

Майами. BB&T Center.