Миронова отправили в АХЛ, но вернут через три матча. Объясняем, зачем

Как стало известно "СЭ", защитника "Колорадо" Андрея Миронова отправили в фарм-клуб на так называемый conditioning stint – на 3 матча. С возвратом сразу после. Чтоб не кис в ложе прессы, а почувствовал вкус североамериканского хоккея, взбодрился и поднабрал игровую форму. Так иногда и со звездами делают – им же во благо.

Миронову не очень повезло с тем, что "Колорадо" неожиданно подобрал Патрика Немета с драфта отказов "Далласа", который пока выглядит лучшим в обороне "Эвеланш". Но ничего страшного в этом нет. Биграса, Барберио и Линдхольма вполне можно подвинуть. Главное – получить шанс и быть на тот момент в форме. Чему поездка в "Сан-Антонио" только поспособствует. (Игорь ЕРОНКО)