"Миннесота" переиграла "Виннипег", Куликов набрал 1 очко

"Миннесота" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Виннипег" - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Гринуэй - 8 (Стаал, Сперджен), 5:40 - 1:0. Зукер - 11 (бол., Койву, Бродин), 31:04 - 2:0. Зукер - 12 (Паризе, Сперджен), 37:50 - 3:0. Танев - 9 (Куликов, Копп), 39:19 - 3:1. Шайфли - 24 (Литтл, Коннор), 57:22 - 3:2.
Вратари: Дубник - Хеллебайк (57:01 - 57:22, 58:30).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 22 (10+12+0) - 28 (6+9+13).
Наши: - - Куликов (13.04/1/0).
11 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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