Михаил Сергачев: "Я не знал, что мне делать после первого гола"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев после победы над "Коламбусом" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что заброшенные шайбы стали следствием более уверенной игры. Напомним, что в этой встрече 19-летний хоккеист оформил дубль, забил дебютные голы в лиге.

– Я не знал, что мне делать после первого гола, – цитирует TB Times Сергачева. – Я пытаюсь стать уверенней, играть лучше. Думаю, голы пришли вместе с этими качествами.

Сергачев забросил первую шайбу в НХЛ - Бобровскому. Видео //

Сергачев оформил дубль в матче с "Коламбусом"! Видео