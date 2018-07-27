Мэттьюс и "Торонто" приступили к переговорам о новом контракте

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс подтвердил, что приступил к переговорам с клубом о продлении контракта. Напомним, что в следующем году истекает контракт-новичка 20-летнего хоккеиста.

– Обе стороны проявляют терпение, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Мэттьюса. – Они договорятся, когда придет время. Не думаю, что кто из них торопится. Не могу сказать, что в курсе всех деталей переговоров. Я все передал в ведение агента, чтобы хорошо провести лето, сконцентрироваться на тренировках и подготовиться к новому сезону.

За два сезоне в составе "Торонто" он провел 144 матча в регулярных чемпионатах и набрал 132 (74+58) очка.