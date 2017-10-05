Майк Бэбкок: "Кто знает, как сложилась бы игра, забей "Виннипег" первым"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок похвалил свою команду за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (7:2). По его словам, встреча могла сложиться совершенно иначе.

– Мы получили очень много штрафов, – цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. – Вратарь был очень хорош на раннем этапе игры. Хоккей такой спорт: если кто-то забрасывает раннюю шайбу, он тут же получает уверенность. Кто знает, как сложилась бы тогда игра. Мы смогли внести корректировки и забросили своевременно шайбы. Когда голы пошли, забот становится меньше.