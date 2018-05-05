08:49 | Хоккей — НХЛ

Маршан - про очередное лизание соперников: "Ничего особенного"

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Нападающий "Бостона" Брэд Маршан во время 4-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ) лизнул лицо соперника Райана КэллахэнаПо его словам, не произошло ничего особенного.

- Он ударил меня в лицо четыре раза. Он подходил все ближе. Ничего особенного, - цитирует Маршана usatoday.com. 

Напомним, что Маршан уже не первый раз лижет соперников в лицо. В первом раунде плей-офф он уже лизнул нападающего "Торонто" Лео КомароваМаршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова. После второго инцидента появилась информация, что НХЛ предупредила и попросила Маршана не лизать соперников, однако сам канадец затем опроверг эту информацию.

В этот раз Кэллахэн подъехал вплотную к игроку "Брюинз", чтобы выяснить отношения, а в ответ получил непонятное действие со стороны оппонента. Ответной реакции со стороны Кэллахэна не последовало.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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FreDDy Kruger

Западные ценности, мать их....

10:03

tulupp

Скажу фразой из фильма Брат: "Да п---ры они все!"

09:48

Электросталец

во что навоз превратился, гей-хоккей, вот бы времена Филли 1974-75

09:47

Бармалей3000

)))))))))))))

09:18

adamantane'

Прям напоминает одного из персонажей "KISS" (вроде бы, басиста) )))

09:04

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