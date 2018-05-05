Маршан - про очередное лизание соперников: "Ничего особенного"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан во время 4-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (3:4 ОТ) лизнул лицо соперника Райана Кэллахэна. По его словам, не произошло ничего особенного.

- Он ударил меня в лицо четыре раза. Он подходил все ближе. Ничего особенного, - цитирует Маршана usatoday.com.

Напомним, что Маршан уже не первый раз лижет соперников в лицо. В первом раунде плей-офф он уже лизнул нападающего "Торонто" Лео Комарова. Маршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова. После второго инцидента появилась информация, что НХЛ предупредила и попросила Маршана не лизать соперников, однако сам канадец затем опроверг эту информацию.

В этот раз Кэллахэн подъехал вплотную к игроку "Брюинз", чтобы выяснить отношения, а в ответ получил непонятное действие со стороны оппонента. Ответной реакции со стороны Кэллахэна не последовало.