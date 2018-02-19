Макдэвид, Жиру и Бедкер - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в матче против "Колорадо" (4:2).
Второй звездой был признан нападающий "Филадельфии" Клод Жиру, в активе которого 3 (1+2) очка в игре с "Рейнджерс" (7:4). Тройку лучших замкнул форвард "Сан-Хосе" Миккель Бедкер, забросивший две шайбы в победной игре против "Далласа" (5:2).
- Сан-Хосе Шаркс
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Эдмонтон Ойлерз
- Клод Жиру (хоккей)
- Коннор Макдэвид
- Миккель Бедкер
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