Макдэвид, Жиру и Бедкер - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в матче против "Колорадо" (4:2).

Второй звездой был признан нападающий "Филадельфии" Клод Жиру, в активе которого 3 (1+2) очка в игре с "Рейнджерс" (7:4). Тройку лучших замкнул форвард "Сан-Хосе" Миккель Бедкер, забросивший две шайбы в победной игре против "Далласа" (5:2).