Лундквист вышел на 12-е по количеству матчей в истории НХЛ

Шведский вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист сегодня сыграл свой 838-й матч в НХЛ, и вышел по этому показателю на 12-е место среди всех голкиперов в истории лиги.

Игра с "Каролиной" завершилась победой "рейнджеров" со счетом 6:2. Лундквист обошел по количеству игр известного в прошлом вратаря "Монреаля" и "Торонто" Жака Планта (837), следующей целью для него стал показатель Гампа Ворсли (860).

36-летний голкипер играет в НХЛ с сезона-2005/06. Всю свою карьеру за океаном он провел в составе "Рейнджерс". В 838 матчах швед одержал 444 победы, пропуская, в среднем, по 2,37 шайбы за игру и отражая 91,9% нанесенных по его воротам бросков. В 2012 году он выиграл "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю сезона НХЛ.