Липанов стал игроком клуба OHL перед драфтом НХЛ

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов заключил контракт с командой OHL "Барри Кольтс", сообщает официальный сайт клуба. В 2016 году клуб выбрал 17-летнего хоккеиста в первом раунде юниорского драфта под общим 44-м номером.

Липанов является воспитанником московского "Динамо", в минувшем сезоне выступал за фарм-клубы бело-голубых в ВХЛ (3 гола и 5 передач в 21 матче) и МХЛ (11 матчей и три передачи). На юниорском чемпионате мира центральный форвард провел 7 матчей и сделал три результативные передачи.

Напомним, что Липанов примет участие в драфте НХЛ-2017. В рейтинге TSN российский хоккеист располагается на 22-м месте.