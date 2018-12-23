Личный рекорд Кучерова помог ему стать вторым в списке бомбардиров НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу и отдал четыре результативные передач в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (6:3). Во втором периоде он сравнял счет в игре - 2:2, а также поучаствовал еще в четырех голах.

Таким образом, форвард впервые в карьере набрал 5 (1+4) очков в матче НХЛ. Это позволило Кучерову (57 очков) обойти форварда "Колорадо" Натана Маккиннона (56 очков) и выйти на второе место в списке лучших бомбардиров. Лидирует по этому показателю нападающий "Эвеланш" Микко Рантанен (59 очков).

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