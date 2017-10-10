Кучеров обыграл Овечкина. "Тампа" вырвала победу над "Вашингтоном"

"Тампа" вырвала победу над "Вашингтоном" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Молнии" проигрывали по ходу встречи со счетом 1:3.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Никита Кучеров, на его счету победный гол в овертайме. Так же голами отметились Алекс Киллорн и Крис Куниц. У гостей дубль на счету Ти. Джея. Оши, одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на льду 17 минут, за которые нанес 4 броска, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "-2". Форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей за 17 минут на льду, одним броском и показателем "-2". Защитник Дмитрий Орлов за 27 минут нанес один бросок, дважды "хитовал" соперников и два раза блокировал чужие броски.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров провел на льду 25 минут, набрал 2 (1+1) очка и нанес 5 бросков по воротам. Владислав Наместников отметился двумя бросками и силовым приемом за 20 минут на льду. Защитнику Михаилу Сергачеву тренеры доверили 12 минут, за которые он два раза бросил по воротам. Голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Вашингтон" – 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)