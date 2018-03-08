Кросби, Степан и Джиордано – три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате. Первой звездой признан капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, который сделал три результативные передачи в матче с "Филадельфией" (5:2). Благодаря этому канадец набрал 1100 очков в лиге.

Вторым лучшим игроком стал форвард "Аризоны" Дерек Степан, забросивший победную шайбу в игре с "Ванкувером" за минуту до конца третьего периода (2:1). Защитник "Калгари" Марк Джиордано признан третьей звездой дня. На его счету 2 (1+1) очка в матче с "Баффало" (5:1).​