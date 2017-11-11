Кросби с "-14" - второй среди худших по полезности, Тарасенко - лучший

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (1:4) набрал показатель "-2". Всего на его счету в 18 матчах "-14", а также 13 (5+8) очков.

По полезности он второй среди худших. Первое место здесь занимает его партнер по команде Крис Летанг - "-16". Лучший по этому показателю форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко - "+15".