06:45 | Хоккей — НХЛ

Кросби с "-14" - второй среди худших по полезности, Тарасенко - лучший

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (1:4) набрал показатель "-2". Всего на его счету в 18 матчах "-14", а также 13 (5+8) очков.

По полезности он второй среди худших. Первое место здесь занимает его партнер по команде Крис Летанг - "-16". Лучший по этому показателю форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко - "+15".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Якут Хан

Следующий, совсем нынче плох или он лох))))

08:00

Долго наблюдал за идиотами на эт

Сид

07:39

Долго наблюдал за идиотами на эт

Свинка Вид, так держать!

07:39

anseal-nsk

Вова, так держать!

07:34