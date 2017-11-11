Кросби с "-14" - второй среди худших по полезности, Тарасенко - лучший

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (1:4) набрал показатель "-2". Всего на его счету в 18 матчах "-14", а также 13 (5+8) очков.
По полезности он второй среди худших. Первое место здесь занимает его партнер по команде Крис Летанг - "-16". Лучший по этому показателю форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко - "+15".
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Крис Летанг
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Якут Хан
Следующий, совсем нынче плох или он лох))))
08:00
Долго наблюдал за идиотами на эт
Сид
07:39
Долго наблюдал за идиотами на эт
Свинка Вид, так держать!
07:39
anseal-nsk
Вова, так держать!
07:34