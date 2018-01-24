Кросби догнал Ягра по количеству очков за "Питтсбург"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, отдав передачу в матче с "Каролиной" (3:1), вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Канадец догнал знаменитого чеха Яромира Ягра, который в составе "Пингвинз" набрал 1079 (439+640) очков. У Кросби стало также 1079 (399+680) очков.
Лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга" является Марио Лемье, на счету которого 1723 (690+1033) очков.
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adamantane'
Werewolf Не повезло Сиду ))))) Не быть ему первым бомбардиром команды )))))))))))))))) 09:23 ______________________________Если сможет, то станет просто невероятной легендой-небожителем.
11:12
adamantane'
Вот это действительно событие, ибо скоро и обгонит без шансов для Ягра отыграться, по понятным причинам.
11:09
Весёлый©
Werewolf ___ Будет свой вариант предстояния в ЛКВ, давление на судей и выпрашивание второй передачи)
11:01
Werewolf
Весёлый© Смогёт._____Если как Ягр будет играть )))))) Но это маловероятно ))))
10:28
igogohruhru
Как только он приблизится, Лемье его продаст ... В Филадельфию
10:28
Весёлый©
Смогёт.
10:18
Werewolf
bezik Уж у Лемье травм хватило на Кросби и Малкина вместе взятых_____Это да. Если б не травмы Лемье, фиг знает сколько бы у него было. Только там больше не травмы, а болезни страшучие.
10:16
bezik
Уж у Лемье травм хватило на Кросби и Малкина вместе взятых
09:32
fifa_guru
Werewolf если б не травмы вполне мог догнать..
09:26
Werewolf
Не повезло Сиду ))))) Не быть ему первым бомбардиром команды ))))))))))))))))
09:23