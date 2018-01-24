Кросби догнал Ягра по количеству очков за "Питтсбург"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, отдав передачу в матче с "Каролиной" (3:1), вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Канадец догнал знаменитого чеха Яромира Ягра, который в составе "Пингвинз" набрал 1079 (439+640) очков. У Кросби стало также 1079 (399+680) очков.

Лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга" является Марио Лемье, на счету которого 1723 (690+1033) очков.