09:14 | Хоккей — НХЛ

Кросби догнал Ягра по количеству очков за "Питтсбург"

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, отдав передачу в матче с "Каролиной" (3:1), вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Канадец догнал знаменитого чеха Яромира Ягра, который в составе "Пингвинз" набрал 1079 (439+640) очков. У Кросби стало также 1079 (399+680) очков.

Лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга" является Марио Лемье, на счету которого 1723 (690+1033) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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adamantane'

Werewolf Не повезло Сиду ))))) Не быть ему первым бомбардиром команды )))))))))))))))) 09:23 ______________________________Если сможет, то станет просто невероятной легендой-небожителем.

11:12

adamantane'

Вот это действительно событие, ибо скоро и обгонит без шансов для Ягра отыграться, по понятным причинам.

11:09

Весёлый©

Werewolf ___ Будет свой вариант предстояния в ЛКВ, давление на судей и выпрашивание второй передачи)

11:01

Werewolf

Весёлый© Смогёт._____Если как Ягр будет играть )))))) Но это маловероятно ))))

10:28

igogohruhru

Как только он приблизится, Лемье его продаст ... В Филадельфию

10:28

Весёлый©

Смогёт.

10:18

Werewolf

bezik Уж у Лемье травм хватило на Кросби и Малкина вместе взятых_____Это да. Если б не травмы Лемье, фиг знает сколько бы у него было. Только там больше не травмы, а болезни страшучие.

10:16

bezik

Уж у Лемье травм хватило на Кросби и Малкина вместе взятых

09:32

fifa_guru

Werewolf если б не травмы вполне мог догнать..

09:26

Werewolf

Не повезло Сиду ))))) Не быть ему первым бомбардиром команды ))))))))))))))))

09:23