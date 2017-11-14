Крис Ли: "В "Лос-Анжелесе" все получилось не так, как я хотел"

Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что к нему был интерес со стороны клубов НХЛ, но он хотел выступать за "Лос-Анджелес". По словам хоккеиста, после летнего тренировочного в Северной Америке все пошло не так, как бы ему хотелось.

– "Магнитка" была вашим единственным вариантом продолжения карьеры? – вопрос Ли.

– Я не скажу так. Но если я бы захотел вернуться в Россию, то "Металлург" был бы на первом месте. Я не собирался искать другую команду. Как ко мне там относились, какого успеха мы добились – было бы безумно не желать вернуться в "Магнитку".

– Что случилось у вас в Северной Америке?

– Я попробовал себя в лагере "Лос-Анджелеса". Был интерес со стороны других команд, но я выбрал "Кингз". Лагерь прошел хорошо, но почему-то все получилось не так, как я хотел. Мной интересовались кое-какие клубы, однако не было односторонних предложений. Поэтому решил не соглашаться. К тому же не смог бы тогда сыграть на Олимпиаде. Поэтому я здесь.

– Предпримите новую попытку в следующем году?

– Никто не знает.

– То есть вы не думаете о завершении карьеры, хотите играть?

– Да, хочу просто продолжать играть, я неплох на этом уровне. Пока я смогу быть эффективным, я буду играть.