"Колорадо" вызвал Каменева из АХЛ

"Колорадо" в своем официальном Твиттере объявил о вызове нападающего Владислава Каменева в главную команду из АХЛ. Напомним, что россиянин недавно вошел в систему "Эвеланш" после обмена из "Нэшвилла".
В этом сезоне 21-летний форвард провел 13 матчей в американской лиге, записав на свой счет 12 (3+9) очков при показателе полезности "+5".
We have reassigned AJ Greer and Rocco Grimaldi to the Rampage.– Colorado Avalanche (@Avalanche) 15 ноября 2017 г.
We have recalled Vladislav Kamenev. pic.twitter.com/DLr1fKajNj
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