"Колорадо" вызвал Каменева из АХЛ

"Колорадо" в своем официальном Твиттере объявил о вызове нападающего Владислава Каменева в главную команду из АХЛ. Напомним, что россиянин недавно вошел в систему "Эвеланш" после обмена из "Нэшвилла".

В этом сезоне 21-летний форвард провел 13 матчей в американской лиге, записав на свой счет 12 (3+9) очков при показателе полезности "+5".