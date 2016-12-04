"Коламбус" без Бобровского по буллитам обыграл "Аризону"

"Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу по буллитам над "Аризоной" - 3:2. Победный бросок исполнил Кэм Аткинсон.

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский участия в этой встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Коламбус" - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дженнер - 4 (Джонсон, Савар), 0:13 - 0:1. Врбата - 8 (бол., Экман-Ларссон, Дианджело), 21:03 - 1:1. Доун - 3 (Стоун), 31:04 - 2:1. Веннберг - 6 (Саад, Фолиньо), 57:44 - 2:2.

Победный буллит: Аткинсон.

Вратари: Смит - Макэлхинни.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 34 (5+18+4+7) - 59 (12+15+22+10).

Наши: - - -.

4 декабря. Глендейл. Gila River Arena.