09:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

Клод Жюльен: "Бостону" не хватает таланта, чтобы побеждать, показывая посредственную игру"

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Главный тренер "Бостона" Клод Жюльен посетовал на слабую самоотдачу своих подопечных в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (1:5). По словам специалиста, "Брюинз" не хватает таланта, чтобы побеждать, демонстрируя посредственную игру.

- Сейчас в нашей команде много игроков, которые демонстрируют недостаточную самоотдачу, - приводит пресс-служба НХЛ слова Жюльена. - "Бостон" нуждается в том, чтобы все хоккеисты стремились к победе. Мы не обладаем достаточным уровнем таланта, чтобы выигрывать, демонстрируя посредственный хоккей.

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Материалы REN-TV

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