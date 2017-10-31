Кен Хичкок: "Радулов творит на льду, и это надо принимать"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Ванкувером" (2:1 ОТ) оценил игру российского нападающего Александра Радулова. Форвард набрал 2 (1+1) очка.

– Радулов непредсказуем. Он творит на льду, и это надо принимать, – цитирует Хичкока официальный сайт "Далласа". – Борьба за шайбу – важная часть его игры. Его дух соперничества заряжает всю команду на победу.

Он делает то, на что у него есть зеленый свет. Другие же, если пробуют, получают красный или желтый. Он действует эффективно и не боится ответственных моментов. Это видно в последних четырех-пяти матчей. Именно поэтому мы его и взяли.