Кен Хичкок: "Радулов сам знает, что ему делать с шайбой"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок после победы над "Калгари" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что на тренировках с нападающим Александром Радуловым он отрабатывает игру без шайбы. Напомним, в последних двух встречах россиянин забросил две шайбы и сделал две передачи.

- Я отрабатываю с ним игру без шайбы, потому что он сам знает, что делать с ней, - цитирует Dallas News Хичкока. - Когда шайба у соперника, работаю с ним не покладая рук. Но он много хорошего делает, владея шайбой. Именно поэтому я разрешаю ему взять все в свои руки.