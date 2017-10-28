08:59 | Хоккей — НХЛ

Кен Хичкок: "Радулов сам знает, что ему делать с шайбой"


Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок после победы над  "Калгари" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что на тренировках с нападающим Александром Радуловым он отрабатывает игру без шайбы. Напомним, в последних двух встречах россиянин забросил две шайбы и сделал две передачи.

- Я отрабатываю с ним игру без шайбы, потому что он сам знает, что делать с ней, - цитирует Dallas News Хичкока. - Когда шайба у соперника, работаю с ним не покладая рук. Но он много хорошего делает, владея шайбой. Именно поэтому я разрешаю ему взять все в свои руки.

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Материалы других СМИ
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