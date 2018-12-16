"Каролина" всухую переиграла "Аризону", Свечников забросил одну шайбу

В домашнем матче "Каролина" одолела "Аризону" со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уоррен Фегеле, Андрей Свечников и Себастьян Ахо. Россиянин провел на льду 13 минут и 58 секунд, заброшенная шайба стала его единственным результативным действием в игре.

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"Каролина" - "Аризона Койотс" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Фегеле - 4 (Де Хаан, Песке), 29:44 - 1:0. Свечников - 9 (Фольк, Уильямс), 33:44 - 2:0. Ахо - 12 (Де Хаан, Терявяйнен), 44:32 - 3:0.

Вратари: Мразек (58:12 - 58:37) - Хилл.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 27 (9+6+12) - 23 (8+6+9).

Наши: Свечников (13.58/2/+1) - -.

16 декабря. Роли. PNC Arena.