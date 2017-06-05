08:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Карл Хагелин: "Провели несколько хороших смен, но "Питтсбург" проиграл"


Нападающий "Питтсбурга" Карл Хагелин, который заменил травмированного Ника Бонино в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (1:5, 2-1), подчеркнул, что чувствовал себя комфортно на льду. По его словам, третье звено провело несколько хороших смен.

Напомним, что Бонино был вынужден пропустить игру из-за травмы ноги, полученной во второй встрече.

- Я себя хорошо чувствовал, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Хагелина. - У меня были шансы, и наша тройка провела несколько хороших смен. Но матч мы проиграли.

Четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/bonino-practices-hopes-to-play-game-4/c-289778868

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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