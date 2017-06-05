Карл Хагелин: "Провели несколько хороших смен, но "Питтсбург" проиграл"

Нападающий "Питтсбурга" Карл Хагелин, который заменил травмированного Ника Бонино в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (1:5, 2-1), подчеркнул, что чувствовал себя комфортно на льду. По его словам, третье звено провело несколько хороших смен.

Напомним, что Бонино был вынужден пропустить игру из-за травмы ноги, полученной во второй встрече.

- Я себя хорошо чувствовал, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Хагелина. - У меня были шансы, и наша тройка провела несколько хороших смен. Но матч мы проиграли.

Четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.