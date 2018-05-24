Каменский – о выходе "Вашингтона" в финал: "Конечно, буду болеть за российских хоккеистов. Дай бог, увидим Кубок Стэнли в Москве"

Олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский отметил, что не видит фаворита в серии "Вашингтон" – "Вегас" и ждет интересную финальную серию.

- Хочу поздравить наших ребят, Овечкина, Орлова и Кузнецова, с первым в их карьере выходом в финальную серию плей-офф НХЛ. В историю пока еще не вошли, это просто очередной этап на пути к титулу, желаю им удачной серии и поднять над головой Кубок Стэнли.

- В финале "Вашингтону" предстоит встретиться с новичком лиги, "Вегасом". Их выход в финал – сенсация?

- Раз они в финале, значит, заслуживают этого. У "Вегаса" стоит отметить вратарскую линию, они сильны командной игрой. Все четыре звена примерно одинаковы, нет таких ярких звезд, как в "Вашингтоне". Благодаря труду всего коллектива мы видим результат уже в первом сезоне команды в лиге.

- Кто, на ваш взгляд, фаворит в борьбе за звание лучшего игрока плей-офф? Овечкин или Кузнецов?

- Вы знаете, я не люблю сравнивать игроков. И тот, и другой вносят огромный вклад в победы команду, оправдывают возложенные на них надежды. Кузнецов – талантливый игрок, а талантливые игроки должны проявлять себя именно в таких матчах, где решается судьба сезона. Овечкин – звезда, он уже всем давно все доказал, выиграл много индивидуальных наград. Сейчас у него, как и у всей команды, главная цель – победа в финале. Еще раз хочу пожелать удачи нашим хоккеистам. Я, конечно, буду за них болеть в финале, дай бог, чтобы мы увидели Кубок Стэнли в Москве. (Иван ТОРОПЦЕВ)