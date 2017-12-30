"Калгари" потерпел третье поражение подряд, уступив "Анахайму"

"Калгари" на выезде проиграл "Анахайму" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Флэймз" это поражение стало третьим подряд. "Дакс", в свою очередь, выиграли три из четырех последних игр.

В составе победителей по 2 очка набрали Рикард Ракелль (1+1) и Райан Гецлаф (0+2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Калгари" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Фаулер - 5 (Гецлаф, Ракелль), 3:48 - 1:0. Ферланд - 15 (Бартковски, Смит), 31:55 - 1:1. Ракелль - 12 (бол., Гецлаф, Сильверберг), 42:17 - 2:1.

Вратари: Гибсон - Смит (57:32 - 59:20, 59:26).

Штраф: 13 - 19.

Броски: 41 (20+8+13) - 23 (5+11+7).

30 декабря. Анахайм. Стадион Honda Center.