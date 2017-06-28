"Калгари" пополнился одним из лучших бомбардиров NCAA

"Калгари" договорился о заключении контракта с одним из лучших бомбардиров студенческой лиги NCAA Спенсером Фу, сообщает официальный сайт "Флэймз". С 23-летним хоккеистом будет подписан двухлетний контракт новичка.

Переход официально состоится 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Напомним, что Фу не был задрафтован клубами НХЛ.

В минувшем сезоне он провел 38 матчей в чемпионате и набрал 62 (26+36) очка. Спенсер является старшим братом Паркера Фу, которого "Чикаго" выбрал под общим 144-м номером на драфте в 2017 году.