Иван Проворов: "Сделаю все, чтобы попасть в "Филадельфию" в этом сезоне"

Защитник Иван Проворов подчеркнул, что приложит максимум усилий для того, чтобы попасть в первую команду "Филадельфии" и выступать в НХЛ в новом сезоне. В прошлом сезоне Проворов выступал за "Брэндон Уит Кингз" и был признан лучшим защитником Западной хоккейной лиги.

– Да, у меня выдался отличный год, – приводит пресс-служба "Филадельфии" слова Проворова. – Лично я старался каждый день становиться все лучше и, думаю, у меня получилось. Команда провела хороший сезон, "Брэндон Уит Кингз" стал победителем Западной хоккейной лиги.

– Что будет дальше? Чего ожидаете вы?

– После тренировочного лагеря отправлюсь домой, немного отдохну. Посмотрим, что будет потом – я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы попасть в "Филадельфию". Я просто стараюсь прогрессировать с каждым днем, здесь нет границ – нужно постоянно работать и расти.