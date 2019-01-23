Игорь Ожиганов: "В "Торонто" все настолько круто, что мне даже не всегда верят"

Защитник "Торонто" Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от организации, а также рассказал, на какой стадии у него находится изучение английского языка.

- С моим английским языком общением это не назовешь, скорее попытками общения. Но со всеми понемножку стараюсь разговаривать, - цитирует Ожиганова русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Когда на пальцах, когда получается что-то промычать. Язык надо учить. Уже лучше, чем было.

Бэбкок старается создать в команде семейную атмосферу. Чтобы жены игроков были ближе к команде, чтобы регулярно устраивались мероприятия, в которых могут участвовать семьи. Благодаря этому в команде хорошая атмосфера. Без конкретики, но я знаю, что не во всех командах так, как у нас.

У нас шикарная организация. Я иногда рассказываю другим российским игрокам какие-то вещи, и мне не всегда верят, насколько у нас все круто. Каждый точильщик или человек, отвечающий за раздевалку, настоящий профессионал своего дела. Это подкупает, и хочется быть частью всего происходящего.

Бывший защитник ЦСКА перешел в "Торонто" перед началом текущего сезона. В составе "кленовых листьев" Ожиганов провел 41 матч, в которых забросил три шайбы и отдали четыре результативные передачи при показателе полезности "+12".

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