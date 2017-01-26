13:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Хенрик Зеттерберг: "У "Детройта" есть шансы на выход в плей-офф

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Капитан "Детройта" Хенрик Зеттерберг после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Торонто" (0:4) посетовал, что его команда не смогла реализовать свои моменты. Он добавил, что "Ред Уингз" сохраняют шансы на выход в плей-офф.

– Обе команды показали отличный хоккей, – приводит официальный сайт лиши слова Зеттерберга. – Одна забила, другая – нет. Нужно просто реализовывать моменты. Несмотря на обидные голы, особенно третий, важно, что мы продолжали бороться. В последние семь игр показываем неплохой хоккей, результат придет. Шансы на плей-офф у нас остаются.

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Материалы REN-TV

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