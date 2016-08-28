10:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гурьянов - в пятерке лучших молодых игроков системы "Далласа"

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Нападающий Денис Гурьянов вошел в пятерку лучших молодых игроков системы "Далласа", информирует официальный сайт НХЛ. Рейтинг составили эксперты лиги. В прошлом сезоне россиянин играл в КХЛ за "Ладу". В 47 матчах он набрал пять (4+1) очков. 19-летний форвард был выбран "Далласом" на драфете НХЛ-2015 под общим 12-м номером. Его контракт со "Старз" рассчитан на три года начиная с сезона-2016/17.

Первым в рейтинге стал Юлиус Хонка, вторым – Эса Линделль, третьим – Девин Шор, четвертым – Джейсон Дикинсон.

 

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